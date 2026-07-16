На Южном Урале змеи стали селиться ближе к жилым домам

В 2026 году змеи в Челябинской области стали активнее. Как отмечают жители региона, рептилий все чаще можно увидеть на территориях, занятых человеком: в садах и частных домовладениях. Почему так происходит и несут ли змеи опасность, во Всемирный день змеи, который отмечают 16 июля, рассказали эксперты.
Есть несколько причин, почему число змей в регионе увеличивается. Одна из них — теплая весна, считает преподаватель кафедры общей экологии факультета экологии ЧелГУ Давид Шауфлер. Из-за благоприятной погоды рептилии пробуждаются от спячки раньше, отчего активнее размножаются.
Другое основание — снежная зима. Животные, которые служат для змей кормовой базой, уцелели во время спячки. Сугробы укрывают норки грызунов, поэтому условия для выживания, а следовательно, и численность сохраняется. В связи с этим змеи охотно селятся в местах, где можно легко найти пропитание.
Еще одним поводом стала дождливая погода. Убежища змей оказались затоплены ливнями. Пресмыкающиеся вынуждены искать новые места обитания, в том числе вблизи человеческого жилья.
«Змеи предпочитают жить там, где есть различные укрытия: например высокая трава, кустарники, завалы досок или дров, компостные кучи. Поэтому, чтобы обезопасить свой участок (особенно если он расположен вблизи леса или степи), нужно следить за порядком, подстригать траву и кустарники, не складировать доски и растительные остатки», — посоветовал преподаватель ЧелГУ.
По словам Давида Шауфлера, на территории Челябинской области встречаются всего пять видов змей. Обыкновенные гадюка и уж являются постоянными обитателями Южного Урала и распространены практически везде, особенно вблизи водоемов и во влажных лесах.
В степной зоне области можно встретить восточную степную гадюку. Она считается редкой и внесена в Красную книгу Челябинской области. Туда же занесена обыкновенная медянка. Она обитает в лесных зонах. А из-за внешнего сходства с гадюкой этих змей часто путают.
Самым редким среди них считается узорчатый полоз. Встретить его можно только в юго-западной части региона на каменистых склонах и прибрежных скалах.
Среди 5 видов ядовитыми считаются только гадюки, а остальные не представляют опасности.
«На текущий момент в регионе не зафиксирована повышенная активность по укусам змей. Также отсутствует всплеск обращений граждан в медицинские учреждения по данному поводу», — сообщило министерство здравоохранения ИА «Первое областное».
Минздрав также отмечает, что летальные случаи, связанные с укусами змей в Челябинской области, могут быть вызваны анафилактическим шоком. В случае укуса нужно незамедлительно обратиться к врачу.