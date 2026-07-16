На Южном Урале змеи стали селиться ближе к жилым домам

В 2026 году змеи в Челябинской области стали активнее. Как отмечают жители региона, рептилий все чаще можно увидеть на территориях, занятых человеком: в садах и частных домовладениях. Почему так происходит и несут ли змеи опасность, во Всемирный день змеи, который отмечают 16 июля, рассказали эксперты.