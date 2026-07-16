На Дону на месте складирования отходов уровень цинка превышен в 2 тысячи раз

Объект исследования находится рядом с бывшим озером Сорное. В период с 1950х до середины 1990х годов там складировались отходы предприятия «Каменскволокно». За многие годы в грунте скопилось значительное количество тяжелых металлов, что создает угрозу для экосистемы и снижает пригодность земель для использования.