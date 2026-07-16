Как не травмировать ребенка разговором о разводе

Также Наталья советует родителям говорить с ребенком о разводе вместе, тем самым выступая для него «единым фронтом» и показывая, что вы остаетесь командой. Однако нужно ориентироваться по вашей ситуации. Иногда лучше две отдельные спокойные беседы с каждым родителем, чем одна большая, которая может еще больше травмировать ребенка, если супруги не могут вести разговор вдвоем. Сообщайте новость вместе, только если уверены, что сможете сделать это.