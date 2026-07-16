Как не травмировать ребенка разговором о разводе

Развод — одна из самых болезненных тем в семье и становится испытанием не только для супругов, но и для детей. Часто взрослые настолько погружены в собственные переживания, что не замечают страха, тревоги и чувства вины, которые испытывает ребенок. О том, как правильно говорить с детьми о расставании и каких ошибок стоит избегать, рассказала психолог и семейный терапевт Наталья Стукальская.
Не откладывать разговор.
По словам Натальи Стукальской, сообщать ребенку о разводе лучше заранее, а не ставить его перед фактом. При этом разговор должен быть понятным для возраста ребенка.
«Важно объяснить происходящее простыми словами, без лишних подробностей и сложных взрослых конфликтов. Чем понятнее ребенку ситуация, тем меньше у него тревоги и чувства неопределенности», — отмечает психолог.
Также Наталья советует родителям говорить с ребенком о разводе вместе, тем самым выступая для него «единым фронтом» и показывая, что вы остаетесь командой. Однако нужно ориентироваться по вашей ситуации. Иногда лучше две отдельные спокойные беседы с каждым родителем, чем одна большая, которая может еще больше травмировать ребенка, если супруги не могут вести разговор вдвоем. Сообщайте новость вместе, только если уверены, что сможете сделать это.
Не искать виноватых.
Одна из главных ошибок родителей — обвинять друг друга при ребенке или, что еще хуже, перекладывать ответственность на него.
Психолог подчеркивает: ни при каких обстоятельствах нельзя говорить детям фразы вроде «Это из-за тебя папа ушел» или «Если бы ты лучше себя вел, мы бы не развелись». Подобные слова формируют у малышей тяжелое чувство вины, которое может сохраняться долгие годы.
Также специалист советует не критиковать бывшего супруга в присутствии ребенка. Даже если отношения между взрослыми закончились, для детей оба родителя остаются одинаково важными.
Объяснить, что родители остаются родителями.
Дети нередко считают себя причиной развода. Чтобы этого не произошло, важно сразу объяснить: отношения между мужчиной и женщиной завершились, но мама и папа навсегда остаются его родителями.
Для маленьких детей психолог рекомендует использовать понятные жизненные примеры.
«Можно сказать: “Помнишь, тебе раньше нравилось играть с Алешей в детском саду, а потом вы перестали дружить, и теперь ты играешь с Артемом? Так бывает и у взрослых. Мы перестали быть мужем и женой, но не перестали быть твоими родителями”, — приводит пример Наталья Стукальская.
Не втягивать ребенка в конфликт.
По мнению психолога, то, как родители переживают развод, во многом зависит от их личной зрелости и эмоциональной устойчивости. Однако есть правила, которые важны для любой семьи.
Специалист советует избегать взаимных оскорблений в присутствии ребенка, соблюдать достигнутые договоренности и уделять сыну или дочери достаточно внимания, времени и эмоциональной поддержки. Дети не должны становиться посредниками между родителями или свидетелями их конфликтов.
Сначала помочь себе.
После развода многие родители настолько погружаются в собственную боль, что перестают замечать переживания ребенка. Иногда дети становятся инструментом давления на бывшего супруга, что только усиливает их стресс.
Наталья Стукальская напоминает: развод — тяжелое испытание как эмоционально, так и финансово. Поэтому взрослым важно позаботиться и о собственном состоянии.
«Это похоже на правило в самолете: сначала кислородную маску надевает взрослый, а затем помогает ребенку. Если родитель справляется со своими переживаниями и работает над собой, ребенку тоже становится легче пережить этот период», — объясняет психолог.
По словам специалиста, все чаще супруги обращаются в семейную терапию именно для того, чтобы пройти через развод максимально спокойно и сохранить уважительные отношения ради детей. При необходимости психологическая поддержка может понадобиться и самому ребенку, даже если рядом есть любящие родственники.
Главное — сохранить чувство безопасности.
Развод не обязательно становится психологической травмой для ребенка. Намного больше его ранят постоянные конфликты, взаимные обвинения и ощущение, что он потерял родителей. Если взрослые способны спокойно объяснить ситуацию, не втягивать детей в свои разногласия и дать понять, что любовь к ребенку остается неизменной, пережить этот сложный период семье будет значительно легче.