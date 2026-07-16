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Белорус хотел установить родство по документу матери без текста из-за наследства

Что произошло с белорусом, который хотел установить родство по документу 1935 года.

Источник: Комсомольская правда

Белорус хотел установить родство документу матери без текста из-за наследства. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

В управление ГКСЭ по Минску обратился мужчина, который предоставил на экспертизу свидетельство о браке 1935 года. В документе нужно было восстановить содержание текста — информацию про первого мужа матери (о нем никто не знал) мужчины для подтверждения родства с ним из-за наследства. Других документов, которые подтверждали бы родственные связи, не сохранилось.

Специалист смогли восстановить содержание записей, в том числе и тех, которые прочитать было невозможно, так как они выцвели со временем.

Белорусу помогли установить родство по старому документу матери. Фото: sudexpert.gov.by.

Заключение экспертизы окажется важным доказательством при разрешении спора о праве на наследство.

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Тем временем белоруска отнесла все свои деньги в кусты после сообщения из отдела кадров.

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