Белорус хотел установить родство по документу матери без текста из-за наследства

В управление ГКСЭ по Минску обратился мужчина, который предоставил на экспертизу свидетельство о браке 1935 года. В документе нужно было восстановить содержание текста — информацию про первого мужа матери (о нем никто не знал) мужчины для подтверждения родства с ним из-за наследства. Других документов, которые подтверждали бы родственные связи, не сохранилось.