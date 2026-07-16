С подрядчика взыскали 4,9 млн рублей за мошенничество при благоустройстве Немана

Неманский городской прокурор Калининградской области добился взыскания с предпринимателя ущерба в размере свыше 4,9 миллиона рублей, причинённого мошенничеством. В 2025 году суд признал генерального директора ООО «СК Б. Э. С. Т.» виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Преступление совершили в 2019 году во время исполнения муниципального контракта на благоустройство…