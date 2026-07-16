С начала 2026 года в Красноярском крае построили 654 тысячи «квадратов» жилья

С начала 2026 года в Красноярском крае построили 654 тысячи квадратных метров жилья. Как сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, на многоквартирные дома приходится 226 тысяч «квадратов», остальное — индивидуальное жилье.