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Радиолюбители Хабаровского края установят связь с 130 странами

В эфире прозвучит юбилейный позывной, зарегистрированный специально для края.

В Хабаровске стартовал XI этап масштабной радиоэкспедиции, посвященной 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), сообщает пресс-служба регионального правительства.

В течение нескольких дней радиолюбители края смогут установить связь с коллегами из разных уголков планеты.

Торжественное открытие экспедиции собрало представителей органов власти, специалистов телекоммуникационной отрасли, радиолюбителей и представителей медиасообщества.

— Радиоэкспедиция выступает не только как профессиональное событие, но и как площадка объединения радиолюбительского сообщества России, популяризации инженерного творчества и сохранения исторического наследия отрасли, — отметил заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд.

К марафону присоединились четыре площадки Хабаровского края. До 26 июля радиолюбители будут работать из Хабаровска, Вяземского, Комсомольска-на-Амуре и села Троицкое.

Связь будет проходить на коротких волнах с использованием разных технологий — от традиционной голосовой передачи и азбуки Морзе до современных цифровых режимов. Для участников из края специально зарегистрирован юбилейный позывной сигнал RT25HK.

С начала радиоэкспедиции в январе 2026 года ее участники уже установили около 30 тысяч связей с радиолюбителями более чем из 130 стран и территорий мира.

Отдельным событием станет сеанс связи с Международной космической станцией. Он пройдет 17 июля в Тихоокеанском государственном университете.

Радиомарафон продлится до 26 июля, принять участие в нем могут радиолюбители из разных стран.