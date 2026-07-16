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Нижегородские дачники получили сильные ожоги тела из-за обычной петрушки

Дело в том, что сок некоторых растений делает кожу очень чувствительной к солнцу.

Оказывается, на даче стоит опасаться не только борщевика. В Нижнем Новгороде дачники получили ожоги от самой обычной петрушки. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Дело в том, что сок некоторых растений делает кожу очень чувствительной к солнцу. В них содержатся вещества — фуранокумарины. Если такой сок попадёт на кожу, а потом на неё посветит солнце, может появиться сильный ожог или сыпь. Обычно реакция развивается в течение суток.

Особенно много этих веществ в руте, петрушке, сельдерее, моркови, пастернаке и ясенце.

Дерматолог Татьяна Варенова советует работать на участке аккуратно: не косить траву триммером без плотной одежды и маски. При покосе сок растений разлетается вокруг и может попасть на кожу. Лучше защищать руки и ноги и по возможности работать в тени.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что раздетые нижегородцы косили траву и стали жертвами дерматита.