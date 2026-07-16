Нижегородские дачники получили сильные ожоги тела из-за обычной петрушки

Дело в том, что сок некоторых растений делает кожу очень чувствительной к солнцу. В них содержатся вещества — фуранокумарины. Если такой сок попадёт на кожу, а потом на неё посветит солнце, может появиться сильный ожог или сыпь. Обычно реакция развивается в течение суток.