Нижегородские дачники получили сильные ожоги тела из-за обычной петрушки

Оказывается, на даче стоит опасаться не только борщевика. В Нижнем Новгороде дачники получили ожоги от самой обычной петрушки. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Дело в том, что сок некоторых растений делает кожу очень чувствительной к солнцу. В них содержатся вещества — фуранокумарины. Если такой сок попадёт на кожу, а потом на неё посветит солнце, может появиться сильный ожог или сыпь. Обычно реакция развивается в течение суток.
Особенно много этих веществ в руте, петрушке, сельдерее, моркови, пастернаке и ясенце.
Дерматолог Татьяна Варенова советует работать на участке аккуратно: не косить траву триммером без плотной одежды и маски. При покосе сок растений разлетается вокруг и может попасть на кожу. Лучше защищать руки и ноги и по возможности работать в тени.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что раздетые нижегородцы косили траву и стали жертвами дерматита.