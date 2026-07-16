Тиран бил жену и угрожал полицейским в Бородине (видео)

Житель города Бородино задержан по подозрению в истязании своей супруги, а также оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в СК Красноярского края.
По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2025 года мужчина систематически наносил побои жене, причиняя ей физические страдания.
Кроме того, 9 июня 2026 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома по улице 9 Мая, публично оскорбил и высказал угрозы применения насилия в отношении четырех полицейских, находящихся при исполнении должностных обязанностей.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ. Следствие намерено просить суд о заключении его под стражу. Также будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в отношении малолетнего ребенка.