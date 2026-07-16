В Волгограде на фоне увеличения топливных лимитов сократились очереди на заправках

— Каждый день езжу на работу, и то, что сейчас происходит, и близко сравнить нельзя с ситуацией недельной давности. Если раньше на Гориной поляне и у «Ашана» к АЗС «Газпрома» очереди растягивались с обоих сторон движения на полтора-два километра, то сейчас стоит от силы машин 9−15. Такая же ситуация и у «Элеватора» на Рабоче-Крестьянской и на Пархоменко в центре, — рассказала журналистам одна из автолюбительниц.