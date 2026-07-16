Новый тренд: 3,7 млн волгоградцев доверяют госпабликам больше, чем анонимным каналам

Госпаблик — это официальная страница государственного учреждения в соцсетях, отмеченная специальным знаком «Госорганизация». Такой статус в VK можно получить только после подтверждения через портал Госуслуг. Это исключает появление фейковых страниц, которые мошенники используют для фиктивных сборов и распространения ложной информации.