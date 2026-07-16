Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый тренд: 3,7 млн волгоградцев доверяют госпабликам больше, чем анонимным каналам

В эпоху фейков и мошеннических схем официальные страницы госучреждений становятся главным источником достоверной информации. Жители.

В эпоху фейков и мошеннических схем официальные страницы госучреждений становятся главным источником достоверной информации. Жители Волгоградской области все чаще выбирают проверенные источники — и эта тенденция подтверждается цифрами: совокупная аудитория госпабликов региона достигла 3,7 миллиона подписчиков.

Что такое госпаблик и почему это безопасно.

Госпаблик — это официальная страница государственного учреждения в соцсетях, отмеченная специальным знаком «Госорганизация». Такой статус в VK можно получить только после подтверждения через портал Госуслуг. Это исключает появление фейковых страниц, которые мошенники используют для фиктивных сборов и распространения ложной информации.

Главное отличие госпабликов от анонимных каналов — ответственность за публикуемую информацию. Все материалы размещаются от имени официального органа власти и проходят проверку.

Цифры и развитие.

На сегодняшний день в Волгоградской области работают около 5000 официальных страниц органов власти и госучреждений. Их аудитория — 3,7 миллиона человек.

— Госпаблики сокращают дистанцию между человеком и властью, позволяя решать проблемы в режиме реального времени. Это верифицированное и безопасное пространство для конструктивного диалога, — отметил руководитель волгоградского ЦУР Олег Егорушин.

Развитие госпабликов — часть работы по выполнению задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона не раз подчеркивал: при принятии решений и реализации программ необходимо учитывать мнение жителей. Официальные страницы в соцсетях сегодня позволяют выстраивать эффективную обратную связь и оперативно реагировать на запросы граждан.