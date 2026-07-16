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В Калининграде нашли 93-летнюю женщину, пропавшую три дня назад

Поиски осложнялись тем, что у женщины не было при себе средств связи.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Калининградской области совместно с полицейскими отдела МВД по Ленинградскому району Калининграда разыскали 93-летнюю местную жительницу, которая пропала 12 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в региональном управлении МВД, с заявлением об исчезновении пенсионерки, ушедшей из дома на ул. Орудийной, в полицию обратилась ее дочь.

По данным ведомства, поиски осложнялись тем, что женщина не имела при себе средств связи и страдала возрастными заболеваниями. Оперативники проверили возможные маршруты ее передвижения, используя в том числе автоматизированные системы поиска и камеры видеонаблюдения. В результате одна из камер в районе ул. Пригородной зафиксировала пенсионерку.

После этого сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию и обнаружили женщину в лесном массиве возле складских помещений. Она лежала на земле и не могла самостоятельно передвигаться.

Полицейские оказали пенсионерке первую помощь, после чего передали ее прибывшим медикам.

Видео: пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

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