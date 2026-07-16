В Калининграде нашли 93-летнюю женщину, пропавшую три дня назад

По данным ведомства, поиски осложнялись тем, что женщина не имела при себе средств связи и страдала возрастными заболеваниями. Оперативники проверили возможные маршруты ее передвижения, используя в том числе автоматизированные системы поиска и камеры видеонаблюдения. В результате одна из камер в районе ул. Пригородной зафиксировала пенсионерку.