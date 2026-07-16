Антон Немкин: «Сегодня ИТ-отрасль становится более гибкой — это естественный этап взросления цифровой экономики»

В Пермском крае ИТ-отрасль также показывает активный рост. По данным Министерства информационного развития и связи Прикамья, за последние четыре года число компаний выросло более чем на 140 (с 1543 до 1687). Суммарная выручка организаций сектора увеличилась вдвое (с 73,9 миллиардов рублей до 147 миллиардов рублей в 2025 году). По итогам прошлого года ИТ-компании направили в бюджет региона почти втрое больше налоговых отчислений (свыше 2,8 миллиардов рублей против 1 миллиарда рублей в 2024 году). Ежегодно фиксируется и рост занятости в отрасли — на 2,5%. В регионе действует комплекс мер поддержки, в том числе в рамках нацпроекта «Экономика данных»: налоговые льготы, льготное финансирование, образовательные программы, а также сопровождение через Центр поддержки технологического предпринимательства.