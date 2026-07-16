Житель Балтийска получил 14 лет колонии за растление десятилетней дочери своей знакомой

Как сообщила пресс-служба областного суда, вечером 31 декабря 2024 года мужчина позвонил десятилетней дочери своей знакомой, с которой часто общался, и попросил выйти из дома к его автомобилю, чтобы «отдать вещи». Когда девочка спустилась, он посадил её в машину, отвёз в безлюдное место, заблокировал дверь и совершил насильственные действия сексуального характера.