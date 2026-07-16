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Житель Балтийска получил 14 лет колонии за растление десятилетней дочери своей знакомой

Суд вынес приговор жителю Балтийска, признав его виновным в преступлениях против несовершеннолетней.

Источник: KaliningradToday

Как сообщила пресс-служба областного суда, вечером 31 декабря 2024 года мужчина позвонил десятилетней дочери своей знакомой, с которой часто общался, и попросил выйти из дома к его автомобилю, чтобы «отдать вещи». Когда девочка спустилась, он посадил её в машину, отвёз в безлюдное место, заблокировал дверь и совершил насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, суд установил, что за десять дней до этого мужчина при аналогичных обстоятельствах уже совершил в отношении ребёнка иные действия сексуального характера. Подсудимый вину не признал и отказался от ранее данных признательных показаний, однако суд счёл его вину доказанной.

Приговор: 14 лет колонии строгого режима, лишение права заниматься перевозками на 6 лет, ограничение свободы на 1 год 6 месяцев и конфискация автомобиля. Приговор не вступил в законную силу.