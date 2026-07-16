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На Дону объявили штормовые предупреждения по пожароопасности и ливням

В Ростовской области до конца суток 16 июля и 17 июля будет действовать из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области до конца суток 16 июля и 17 июля будет действовать из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Режим будет действовать в Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Донецке, Каменск-Шахтинском, а также в Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Мясниковском, Советском районах. Жителей региона просят не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки, а также перепроверить проводку и электроприборы.

По данным МЧС, накануне, 15 июля, вблизи села Кичкино в Заветинском районе произошел пожар на пшеничном поле. Общая площадь пожара составила 20 га, из них 8 га пшеницы и 12 га стерни. Распространение огня удалось остановить и полностью ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается, проводится проверка.

Кроме того, на территории Ростовской области сегодня будет действовать штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. По данным Ростовского гидрометцентра, в период с 11:30−12:30 и до конца суток в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с.

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