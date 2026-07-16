В Волжском 18-летний мотоциклист без прав врезался в иномарку и погиб

ДТП случилось 16 июля в 17:15. Молодой человек ехал на мотоцикле «Лифан» по 11-й улице СНТ «Строитель». В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в автомобиль «Киа Соренто».