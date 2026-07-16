Нижегородцам напомнили о возможности вернуть часть расходов за детский лагерь

Налоговый вычет предусмотрен, если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность. Также вернуть деньги можно при участии ребенка в спортивных сборах, которые проводит организатор, включенный в реестр Минспорта. Кроме того, родители смогут компенсировать часть расходов при покупке путевки в санаторий с медицинскими услугами: эти траты можно включить в вычет на лечение.