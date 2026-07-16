Нижегородцам напомнили о возможности вернуть часть расходов за детский лагерь

Жители Нижегородской области могут вернуть часть расходов за детский лагерь. Об этом напомнил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин.
Налоговый вычет предусмотрен, если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность. Также вернуть деньги можно при участии ребенка в спортивных сборах, которые проводит организатор, включенный в реестр Минспорта. Кроме того, родители смогут компенсировать часть расходов при покупке путевки в санаторий с медицинскими услугами: эти траты можно включить в вычет на лечение.
Оформление компенсации доступно через работодателя, налоговую или в кабинете на сайте ФНС.
Ранее мы писали, что контроль за топливом для подвоза детей к лагерям усилили в Нижегородской области.