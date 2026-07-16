Названа предварительная причина схода поезда в Прикамье

Авария с грузовым поездом на участке Кишерть — Шумково произошла из-за деформации насыпи после аномального количества осадков. Как сообщает пресс-служба СвЖД, повреждено 200 м пути и опоры контактной сети. «В ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути. На месте работают 270 железнодорожников», — говорится в релизе.