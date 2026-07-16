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Движение транспорта по улице Баумана в Нижнем Новгороде ограничено

Ведутся аварийные работы на инженерных сетях.

Источник: Время

Движение транспорта по улице Баумана в районе дома № 66 в Нижнем Новгороде закрыто из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях 16 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Объехать зону проведения работ можно по улицам Композиторской и Памирской. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Возобновят движение на данном участке после окончания работ.

Напомним, что с 4 августа на участках улицы Республиканской введут ограничения остановки и стоянки транспорта.