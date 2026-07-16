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Роспотребнадзор Прикамья дал рекомендации жителям подтопленных территорий

В ведомстве напомнили о необходимости дезинфекции территорий, очистке зданий и строгом соблюдении правил гигиены.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало рекомендации для жителей населённых пунктов, пострадавших от подтоплений.

После схода воды с приусадебных участков и территорий жилых зон важно провести работы в правильной последовательности. Роспотребнадзор Прикамья разработал перечень обязательных мер для тех, кто оказался в зоне подтопления.

Порядок действий после ухода воды:

Собрать и вывезти мусор, провести дезинфекцию территории.

Перекопать почву и оставить на несколько дней для просушки и обеззараживания солнечными лучами.

Работать только в перчатках — как при уборке жилья, так и на участке.

Во время работы не пить, не есть и не курить — инфекция может попасть в организм с грязных рук.

При пылевых работах защищать дыхание маской или повязкой.

Для дезинфекции:

Обрабатывать хлорсодержащими препаратами (хлорная известь, хлорамин, гипохлорит кальция) дворы, детские площадки, участки вокруг колодцев и скважин.

В помещениях протирать или орошать стены, пол, мебель дезраствором, обрабатывать посуду.

Бельё и игрушки замачивать в дезинфицирующем средстве.

Рабочие растворы готовить в пластиковых, стеклянных или эмалированных ёмкостях строго по инструкции.

Личная гигиена:

Мыть руки с мылом после туалета, контакта с животными, перед едой и после работ.

Пить только кипячёную или бутилированную воду.

Овощи и фрукты перед употреблением мыть проточной водой и обдавать кипятком.

Напомним, в селе Кын полностью восстановили электроэнергию после сильного паводка.

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