Роспотребнадзор Прикамья дал рекомендации жителям подтопленных территорий

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало рекомендации для жителей населённых пунктов, пострадавших от подтоплений.
После схода воды с приусадебных участков и территорий жилых зон важно провести работы в правильной последовательности. Роспотребнадзор Прикамья разработал перечень обязательных мер для тех, кто оказался в зоне подтопления.
Порядок действий после ухода воды:
Собрать и вывезти мусор, провести дезинфекцию территории.
Перекопать почву и оставить на несколько дней для просушки и обеззараживания солнечными лучами.
Работать только в перчатках — как при уборке жилья, так и на участке.
Во время работы не пить, не есть и не курить — инфекция может попасть в организм с грязных рук.
При пылевых работах защищать дыхание маской или повязкой.
Для дезинфекции:
Обрабатывать хлорсодержащими препаратами (хлорная известь, хлорамин, гипохлорит кальция) дворы, детские площадки, участки вокруг колодцев и скважин.
В помещениях протирать или орошать стены, пол, мебель дезраствором, обрабатывать посуду.
Бельё и игрушки замачивать в дезинфицирующем средстве.
Рабочие растворы готовить в пластиковых, стеклянных или эмалированных ёмкостях строго по инструкции.
Личная гигиена:
Мыть руки с мылом после туалета, контакта с животными, перед едой и после работ.
Пить только кипячёную или бутилированную воду.
Овощи и фрукты перед употреблением мыть проточной водой и обдавать кипятком.
Напомним, в селе Кын полностью восстановили электроэнергию после сильного паводка.