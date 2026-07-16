Лучший следователь ЕАО поедет на федеральный этап в Екатеринбург

Программа испытаний состояла из нескольких модулей: проверка глубины знаний уголовно процессуальных норм, оценка практических навыков в криминалистической тактике и методике расследования, выполнение нормативов по стрельбе из табельного оружия, а также демонстрация компетенций в области оказания первой помощи. Итоговая оценка формировалась на основании суммарного балла по всем дисциплинам.