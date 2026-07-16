Горвласти объяснили, от чего зависит стоимость муниципальных парковок

Сейчас на разных муниципальных парковках действует тариф от 50 до 100 ₽ в час. «У нас на ряде парковок есть цена 50 ₽ и 70 ₽ Чем дольше парковка работает, тем больше у нас статистики. Мы анализируем загрузку и, если видим, что при стоимости 70 ₽ парковка не эксплуатируется на нужный процент, то по методике уменьшаем стоимость», — пояснил Якубовский.