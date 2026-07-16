В Воронеже пересмотрят дело о праве собственности на ресторан «Форт»

Официально ресторан «Форт» работает через местного индивидуального предпринимателя Валерия Нахамяева. Однако совладельцем заведения считается известный воронежский бизнесмен и представитель азербайджанской диаспоры Юсиф Халилов. Последний в конце июня не смог отменить в кассации решения первой и второй инстанций о сносе нескольких построек, в числе которых ресторан «Ярды Superbar» в районе Петровской набережной в Воронеже. Также с именем господина Халилова связывают Алексеевский рынок в Левобережном районе Воронежа, работу которого в конце мая приостанавливали на месяц. Такое административное наказание оператору рынка — ООО «Алефъ» — назначали за невыполнение обязанности по сносу капитальных строений.