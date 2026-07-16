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В 12 млн рублей обойдется выступление артиста на День города в Нижнем

Контракт с исполнителем подписали 8 июля, однако личность артиста пока держат в секрете.

На празднование Дня города в Нижнем Новгороде запланированы масштабные развлекательные мероприятия — на выступление приглашённого артиста из бюджета выделено свыше 12,5 миллионов рублей (точная сумма — 12 529 080 рублей). Сведения размещены на платформе «Контур Закупки».

Организатором концерта выступает МАУК «Дирекция по проведению культурно‑массовых мероприятий города Нижнего Новгорода». Контракт с исполнителем подписали 8 июля, однако личность артиста пока держат в секрете.

Ранее программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 17−19 июля.