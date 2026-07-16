В 12 млн рублей обойдется выступление артиста на День города в Нижнем

На празднование Дня города в Нижнем Новгороде запланированы масштабные развлекательные мероприятия — на выступление приглашённого артиста из бюджета выделено свыше 12,5 миллионов рублей (точная сумма — 12 529 080 рублей). Сведения размещены на платформе «Контур Закупки».