В Волгодонске представили итоги пилотного проекта «Эффективный регион»

В пространстве «Точка кипения» состоялась презентация результатов пилотного этапа инициативы «Эффективный регион — город Волгодонск».
Проект был запущен в начале 2026 года и объединил ключевые городские структуры: МУП «Водоканал», ЗАО «Завод КПД 210», Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1, Центральную библиотечную систему, МАУ «МФЦ», а также органы местной администрации и городскую думу.
Главная задача инициативы — оптимизировать работу властных структур, социальных служб и предприятий за счёт внедрения принципов бережливого производства. Куратором процесса выступает Региональный центр компетенций, являющийся оператором федерального проекта «Производительность труда» при Агентстве инноваций Ростовской области.
Волгодонск стал первой площадкой для реализации этой модели, имея под собой надёжный фундамент: ранее в партнёрстве с Госкорпорацией «Росатом» в рамках проекта.
«Эффективный муниципалитет» здесь уже успешно внедрили 89 «бережливых» решений. Кроме того, местные компании активно участвуют в региональных и федеральных программах по росту производительности труда с 2019 года.
Глава города Дмитрий Вельможко озвучил конкретные достижения, зафиксированные за первые полгода работы. В частности, МУП «Водоканал» оптимизировал процесс обслуживания: среднее время оказания услуги сократилось с 63 до 40 минут (на 36%), а выработка одного оператора за смену выросла с 16 до 27 человек (на 59%). Центр социального обслуживания улучшил логистику доставки товаров первой необходимости, благодаря чему один социальный работник теперь выполняет 78 услуг в месяц вместо прежних 54 (рост на 44%). Городской администрации удалось вдвое снизить число повторных обращений граждан — с 56 до 28. В свою очередь, ЗАО «Завод КПД 210» усовершенствовал производство стоек ЛЭП: время производственного цикла сократилось на 25%, сменная выработка увеличилась на 18%, а объем незавершённого производства уменьшился на 40%.
Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов подчеркнул, что за полгода муниципалитет успешно справился с поставленными задачами. Достигнутый рост качества услуг и снижение издержек доказывают, что модель «бережливого города» реально работает на укрепление местной экономики.
В связи с этим опыт Волгодонска планируется масштабировать и внедрять в других муниципалитетах региона.