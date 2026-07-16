В Волгодонске представили итоги пилотного проекта «Эффективный регион»

Глава города Дмитрий Вельможко озвучил конкретные достижения, зафиксированные за первые полгода работы. В частности, МУП «Водоканал» оптимизировал процесс обслуживания: среднее время оказания услуги сократилось с 63 до 40 минут (на 36%), а выработка одного оператора за смену выросла с 16 до 27 человек (на 59%). Центр социального обслуживания улучшил логистику доставки товаров первой необходимости, благодаря чему один социальный работник теперь выполняет 78 услуг в месяц вместо прежних 54 (рост на 44%). Городской администрации удалось вдвое снизить число повторных обращений граждан — с 56 до 28. В свою очередь, ЗАО «Завод КПД 210» усовершенствовал производство стоек ЛЭП: время производственного цикла сократилось на 25%, сменная выработка увеличилась на 18%, а объем незавершённого производства уменьшился на 40%.