Концентрация формальдегида превысила норму в Нижнем Новгороде до 1,4 раза

Разовая концентрация формальдегида в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 14 по 15 июля превысила норму в 1,4 раза. В Приокском районе за тот же период зафиксировано превышение в 1,2 раза, сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».