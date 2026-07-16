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Концентрация формальдегида превысила норму в Нижнем Новгороде до 1,4 раза

Разовая концентрация формальдегида в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 14 по 15 июля превысила норму в 1,4 раза. В Приокском районе за тот же период зафиксировано превышение в 1,2 раза, сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Разовая концентрация формальдегида в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 14 по 15 июля превысила норму в 1,4 раза. В Приокском районе за тот же период зафиксировано превышение в 1,2 раза, сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Кроме того, в Кстовском районе разовая концентрация этого вещества превысила допустимую норму в 1,3 раза. В Дзержинске и Арзамасе, где также ведется мониторинг, превышений не выявили.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 13 по 14 июля в Автозаводском районе разовая концентрация формальдегида превысила норму в 1,7 раза.