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Хабаровский край объединил 11 тысяч жителей эстафетой «Знамя спорта»

Символ Года спорта продолжает путешествие по муниципалитетам региона и уже побывал в 11 районах.

В Хабаровском крае эстафета «Знамя спорта» добралась до района имени Полины Осипенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Передача символа Года спорта стала частью большого спортивного движения, которое в течение года проходит во всех муниципальных образованиях Хабаровского края.

Знамя принял глава района Евгений Гончаров. Вместе с ним спортсмены совершили круг почета по стадиону.

«Это знамя — символ единства и силы нашего края. В районе любят спорт и с удовольствием занимаются физической культурой. Символично, что “Знамя спорта” прибыло к нам во время празднования векового юбилея района», — отметил Евгений Гончаров.

В рамках эстафеты в селе имени Полины Осипенко прошли соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, стрельбе и дартсу.

Всего с начала старта эстафеты в мероприятиях приняли участие около 11 тысяч жителей края. В каждом муниципалитете, куда прибывает символ спортивного движения, проходят тематические декады, мастер-классы и показательные выступления.

В районе имени Полины Осипенко до конца года запланировано 37 физкультурно-спортивных мероприятий. Участниками соревнований станут около 1,3 тысячи жителей.

Следующим пунктом маршрута «Знамени спорта» станет Нанайский район. Завершится эстафета в конце года в Хабаровске.