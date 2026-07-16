Хабаровский край объединил 11 тысяч жителей эстафетой «Знамя спорта»

В Хабаровском крае эстафета «Знамя спорта» добралась до района имени Полины Осипенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Передача символа Года спорта стала частью большого спортивного движения, которое в течение года проходит во всех муниципальных образованиях Хабаровского края.
Знамя принял глава района Евгений Гончаров. Вместе с ним спортсмены совершили круг почета по стадиону.
«Это знамя — символ единства и силы нашего края. В районе любят спорт и с удовольствием занимаются физической культурой. Символично, что “Знамя спорта” прибыло к нам во время празднования векового юбилея района», — отметил Евгений Гончаров.
В рамках эстафеты в селе имени Полины Осипенко прошли соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, стрельбе и дартсу.
Всего с начала старта эстафеты в мероприятиях приняли участие около 11 тысяч жителей края. В каждом муниципалитете, куда прибывает символ спортивного движения, проходят тематические декады, мастер-классы и показательные выступления.
В районе имени Полины Осипенко до конца года запланировано 37 физкультурно-спортивных мероприятий. Участниками соревнований станут около 1,3 тысячи жителей.
Следующим пунктом маршрута «Знамени спорта» станет Нанайский район. Завершится эстафета в конце года в Хабаровске.