Атлет из Якутии установил рекорд России по метанию копья

Атлет Виктор Евсеев из Якутии установил новый рекорд России по метанию копья, забросив снаряд на 50 метров 36 сантиметров. Развитие данного вида спорта отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Достижение якутского спортсмена было зарегистрировано на открытом чемпионате Беларуси по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Виктор Евсеев — уроженец Амгинского улуса, победитель и призер чемпионатов России. Теперь он установил новый рекорд страны в своем классе.
«Наши спортсмены в составе сборной России успешно выступили на чемпионате Республики Белоруссии по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наш самый титулованный спортсмен Айаал Сивцев выиграл соревнования по толканию ядра, метанию диска и метанию копья. Также с рекордом России по метанию копья победил Виктор Евсеев. В дисциплинах метание диска и толкание ядра он занял первые места. Роман Ибрагимов взял золото в прыжках в длину, результат соответствует второму номеру мирового рейтинга», — рассказал главный тренер сборной Якутии Василий Оленов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.