Атлет из Якутии установил рекорд России по метанию копья

«Наши спортсмены в составе сборной России успешно выступили на чемпионате Республики Белоруссии по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наш самый титулованный спортсмен Айаал Сивцев выиграл соревнования по толканию ядра, метанию диска и метанию копья. Также с рекордом России по метанию копья победил Виктор Евсеев. В дисциплинах метание диска и толкание ядра он занял первые места. Роман Ибрагимов взял золото в прыжках в длину, результат соответствует второму номеру мирового рейтинга», — рассказал главный тренер сборной Якутии Василий Оленов.