Селяне выступают против реорганизации школы без их согласия под Волгоградом

Разговоры о реорганизации школы шли с лета 2025 года. Чиновники ссылались на малокомплектность и антисанитарию. Жители возражали — здание в хорошем состоянии, там был сделан ремонт. Недовольны были и учителя — они опасались, что потеряют в зарплате, а учебное заведение может столкнуться с проблемами в материально-техническом оснащении, рассказывает v102.ru.