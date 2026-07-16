Селяне выступают против реорганизации школы без их согласия под Волгоградом

Жители села Осички Руднянского района только из опубликованного на сайте райадминистрации постановления узнали о том, что их школу присоединили к Лемешикинской.
В документе говорится, что это сделано «в целях совершенствования муниципального управления в сфере образования Руднянского района, повышения качества образования». Однако селяне опасаются, что теперь, когда бывшее МКОУ «Осичковская СОШ» носит название «Осичковской филиал имени Героя Социалистического Труда С. А. Калюжного МКОУ “Лемешкинская СОШ”, их школу могут просто закрыть.
Разговоры о реорганизации школы шли с лета 2025 года. Чиновники ссылались на малокомплектность и антисанитарию. Жители возражали — здание в хорошем состоянии, там был сделан ремонт. Недовольны были и учителя — они опасались, что потеряют в зарплате, а учебное заведение может столкнуться с проблемами в материально-техническом оснащении, рассказывает v102.ru.
Инициатива властей обсуждалась на народном сходе. Селяне заявили категорическое «нет». Однако в последних числах июня 2026-го они узнали, что решение уже принято. Возмущённые жители пожаловались в надзорные органы и обладминистрацию.
На сайте образовательного учреждения сообщается, что в школе на сегодняшний день обучается 51 ученик, здесь присматривают за 12-ю воспитанниками дошкольной группы, работают девять учителей и четыре человека обслуживающего персонала.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, что в камышинском селе с 250-летней историей навсегда закрыли школу «по желанию жителей».