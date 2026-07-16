Яйца и курица дешевле почти в два раза: сравниваем цены в Калининграде и средней полосе

Дороже в Псковской области в начале июля оказались два продукта. Килограмм картофеля стоит в Локне 84−86 рублей, в Калининграде — без одной копейки 80. Помидоры — порядка 180 и 150 рублей соответственно. Впрочем, и у нас дешёвый сорт (обычно это томаты на ветке) не всегда есть в наличии, другие же стоят дороже.