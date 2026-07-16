Яйца и курица дешевле почти в два раза: сравниваем цены в Калининграде и средней полосе

Вопрос высокой стоимости продуктов в Калининградской области продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. Похоже, нивелировать последствия оторванности региона от «большой России» в условиях санкционного давления не под силу ни так называемым «голубым ценникам», ни маячащей на горизонте, но так и не реализованной «Карте калининградца». «Новый Калининград» продолжает сравнивать местные цены со стоимостью продуктов в других регионах. На очереди — Псковская область.
В юго-восточной части Псковской области — в 205 км от Пскова — расположен небольшой посёлок городского типа Локня. Обойдя большую часть местных продуктовых магазинов, мы рассчитали стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в «Пятёрочке» и «Магните» и сравнили её с калининградской «Пятёрочкой». Итоговая сумма ожидаемо получилась меньше — на 934,5 ₽ в локнянской «Пятёрочке» и на 833,9 ₽ — в «Магните».
Самую большую разницу мы обнаружили в стоимости куриного филе и яиц. В Псковской области за килограмм филе платят на 210 рублей меньше (359,99 ₽) Десяток яиц первой категории и вовсе дешевле почти в два раза — 62−66 рублей.
Немного доступнее молочная продукция, впрочем, торговые марки в Псковской области продаются другие, и сравнение носит достаточно условный характер. Совпал лишь производитель макарон — «Макфа». Пачка весом 450 г стоит на 15−23 рубля дешевле. На 10−20 рублей меньше в средней полосе платят за муку, риса, гречку и сахар, на 30 рублей меньше — за 400-граммовую упаковку фарша. Разница в цене тушёной говядины — порядка 100 рублей.
Дороже в Псковской области в начале июля оказались два продукта. Килограмм картофеля стоит в Локне 84−86 рублей, в Калининграде — без одной копейки 80. Помидоры — порядка 180 и 150 рублей соответственно. Впрочем, и у нас дешёвый сорт (обычно это томаты на ветке) не всегда есть в наличии, другие же стоят дороже.
Большая часть овощей и фруктов в Псковской области дешевле на 20−60 рублей за килограмм. Апельсины сейчас везде стоят одинаково — 99,99 ₽
Ещё одна тенденция, свойственная магазинам обоих регионов, — наличие пустых или полупустых полок с продуктами, которые сотрудники не спешат заполнять, а также явно испорченных продуктов.
Подробнее — в таблице.
Товар.
Торговая сеть, цены в рублях.
«Пятёрочка» в Калининграде*
«Пятёрочка» в Псковской области**
«Магнит» в Псковской области***
Хлеб.
34,99 «Дарницкий», 580 г.
15,99 «Дарницкий» (нарезка), «Красная цена», 325 г.
41,99 «Дарницкий» (нарезка), 650 г.
Молоко, 2,5%, 800 мл.
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.).
50,19 «Красная цена».
39,99.
Кефир.
72,99 «Залесский фермер» 2,5%, 800 мл.
59,99 «Красная цена» 3,2%, 900 г.
74,99 «Прасковья Молочкова», 900 г.
Сметана, 15%
89,99 «Залесский фермер», 315 г.
72,99 «Станция молочная», 300 г.
79,99 «Ясь Белоус», 350 г.
Творог, 5%
129,99 «Залесский фермер», 200 г.
104,99 «Красное знамя», 250 г.
104,99 «Славянские кружева», 300 г.
Филе куриное, 1 кг.
569,99.
359,99.
359,99.
Фарш, 400 г.
194,99 «Гвардейский МК», «Свиной».
164,99, свиной рубленый.
164,99 «Великолукский МК».
Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.
329,99 «Великолукский МК».
203,99 «Восточный».
239,99 «Главпродукт».
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.
76,99 «Селяночка».
69,99 «Предпортовая».
59,99 «Предпортовая».
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
119,99.
61,99.
65,99.
Рис.
49,99.
30,49.
29,69.
Гречка.
42,99.
39,99.
35,59.
Макароны, 450 г.
84,99 «Макфа».
61,99 «Макфа».
69,99 «Макфа».
Масло сливочное, 72,5%, 180 г.
229,99 АО «Молоко» (Крестьянское).
119,99 «Красная цена» (Крестьянское).
119,99 «Магнит» (Крестьянское).
Масло подсолнечное, 1 л.
179,99 «Олейна».
139,99 «Олейна».
149,99 «Золотая семечка».
Сахар, 1 кг.
89,99.
69,99.
69,99.
Овощи и фрукты.
Картофель, 1 кг.
79,99.
83,99.
86,99.
Лук репчатый, 1 кг.
109,99.
79,99.
95,99.
Капуста белокочанная, 1 кг.
79,99.
49,99.
55,99.
Морковь, 1 кг.
79,99.
54,99.
49,99.
Огурцы, 1 кг.
169,99.
129,99.
129,99.
Помидоры, 1 кг.
149,99.
179,99.
179,99.
Лимоны, 1 кг.
289,99.
229,99.
249,99.
Апельсины, 1 кг.
99,99.
99,99.
99,99.
Яблоки, 1 кг.
169,99 «Голден».
139,99 «Голден».
119,99 новый урожай.
Бананы, 1 кг.
159,99.
129,99.
129,99.
Общая стоимость корзины.
3740,94.
2806,44.
2907,04.
Чаще всего поставщики торговых сетей в Калининградской и Псковской областях не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах отличается, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер.
*В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 на 9 июля 2026 года.
**В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Первомайской, 47 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.
***В таблице приведены цены в магазине «Магнит» на ул. Социалистической, 12 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.
Текст и фото: «Новый Калининград».