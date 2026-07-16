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Яйца и курица дешевле почти в два раза: сравниваем цены в Калининграде и средней полосе

Корреспондент «Нового Калининграда» рассчитал стоимость продуктовой корзины в Псковской области.

Вопрос высокой стоимости продуктов в Калининградской области продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. Похоже, нивелировать последствия оторванности региона от «большой России» в условиях санкционного давления не под силу ни так называемым «голубым ценникам», ни маячащей на горизонте, но так и не реализованной «Карте калининградца». «Новый Калининград» продолжает сравнивать местные цены со стоимостью продуктов в других регионах. На очереди — Псковская область.

В юго-восточной части Псковской области — в 205 км от Пскова — расположен небольшой посёлок городского типа Локня. Обойдя большую часть местных продуктовых магазинов, мы рассчитали стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в «Пятёрочке» и «Магните» и сравнили её с калининградской «Пятёрочкой». Итоговая сумма ожидаемо получилась меньше — на 934,5 ₽ в локнянской «Пятёрочке» и на 833,9 ₽ — в «Магните».

Самую большую разницу мы обнаружили в стоимости куриного филе и яиц. В Псковской области за килограмм филе платят на 210 рублей меньше (359,99 ₽) Десяток яиц первой категории и вовсе дешевле почти в два раза — 62−66 рублей.

Немного доступнее молочная продукция, впрочем, торговые марки в Псковской области продаются другие, и сравнение носит достаточно условный характер. Совпал лишь производитель макарон — «Макфа». Пачка весом 450 г стоит на 15−23 рубля дешевле. На 10−20 рублей меньше в средней полосе платят за муку, риса, гречку и сахар, на 30 рублей меньше — за 400-граммовую упаковку фарша. Разница в цене тушёной говядины — порядка 100 рублей.

Дороже в Псковской области в начале июля оказались два продукта. Килограмм картофеля стоит в Локне 84−86 рублей, в Калининграде — без одной копейки 80. Помидоры — порядка 180 и 150 рублей соответственно. Впрочем, и у нас дешёвый сорт (обычно это томаты на ветке) не всегда есть в наличии, другие же стоят дороже.

Большая часть овощей и фруктов в Псковской области дешевле на 20−60 рублей за килограмм. Апельсины сейчас везде стоят одинаково — 99,99 ₽

Ещё одна тенденция, свойственная магазинам обоих регионов, — наличие пустых или полупустых полок с продуктами, которые сотрудники не спешат заполнять, а также явно испорченных продуктов.

Подробнее — в таблице.

Товар.

Торговая сеть, цены в рублях.

«Пятёрочка» в Калининграде*

«Пятёрочка» в Псковской области**

«Магнит» в Псковской области***

Хлеб.

34,99 «Дарницкий», 580 г.

15,99 «Дарницкий» (нарезка), «Красная цена», 325 г.

41,99 «Дарницкий» (нарезка), 650 г.

Молоко, 2,5%, 800 мл.

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.).

50,19 «Красная цена».

39,99.

Кефир.

72,99 «Залесский фермер» 2,5%, 800 мл.

59,99 «Красная цена» 3,2%, 900 г.

74,99 «Прасковья Молочкова», 900 г.

Сметана, 15%

89,99 «Залесский фермер», 315 г.

72,99 «Станция молочная», 300 г.

79,99 «Ясь Белоус», 350 г.

Творог, 5%

129,99 «Залесский фермер», 200 г.

104,99 «Красное знамя», 250 г.

104,99 «Славянские кружева», 300 г.

Филе куриное, 1 кг.

569,99.

359,99.

359,99.

Фарш, 400 г.

194,99 «Гвардейский МК», «Свиной».

164,99, свиной рубленый.

164,99 «Великолукский МК».

Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.

329,99 «Великолукский МК».

203,99 «Восточный».

239,99 «Главпродукт».

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.

76,99 «Селяночка».

69,99 «Предпортовая».

59,99 «Предпортовая».

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

119,99.

61,99.

65,99.

Рис.

49,99.

30,49.

29,69.

Гречка.

42,99.

39,99.

35,59.

Макароны, 450 г.

84,99 «Макфа».

61,99 «Макфа».

69,99 «Макфа».

Масло сливочное, 72,5%, 180 г.

229,99 АО «Молоко» (Крестьянское).

119,99 «Красная цена» (Крестьянское).

119,99 «Магнит» (Крестьянское).

Масло подсолнечное, 1 л.

179,99 «Олейна».

139,99 «Олейна».

149,99 «Золотая семечка».

Сахар, 1 кг.

89,99.

69,99.

69,99.

Овощи и фрукты.

Картофель, 1 кг.

79,99.

83,99.

86,99.

Лук репчатый, 1 кг.

109,99.

79,99.

95,99.

Капуста белокочанная, 1 кг.

79,99.

49,99.

55,99.

Морковь, 1 кг.

79,99.

54,99.

49,99.

Огурцы, 1 кг.

169,99.

129,99.

129,99.

Помидоры, 1 кг.

149,99.

179,99.

179,99.

Лимоны, 1 кг.

289,99.

229,99.

249,99.

Апельсины, 1 кг.

99,99.

99,99.

99,99.

Яблоки, 1 кг.

169,99 «Голден».

139,99 «Голден».

119,99 новый урожай.

Бананы, 1 кг.

159,99.

129,99.

129,99.

Общая стоимость корзины.

3740,94.

2806,44.

2907,04.

Чаще всего поставщики торговых сетей в Калининградской и Псковской областях не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах отличается, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер.

*В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 на 9 июля 2026 года.

**В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Первомайской, 47 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.

***В таблице приведены цены в магазине «Магнит» на ул. Социалистической, 12 (п. Локня, Псковская область) на 6 июля 2026 года.

Текст и фото: «Новый Калининград».

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