В Красноярске залатали ямы еще на 26 участках дорог

А струйно-инъекционным методом устранили дорожные дефекты на 15 участках общей площадью 549,32 кв. м. Это улицы Пограничников, Батурина, Богдана Хмельницкого, Кишиневская, а также пересечение Мичурина — Павлова, Мичурина — Гастелло, Волжская — Аральская, переулок Автобусный от Грунтовой до Кутузова, проезд на Алексеева вдоль домов № 113 и 111 и др.