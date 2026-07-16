В Красноярске залатали ямы еще на 26 участках дорог

За прошедшую неделю в разных районах Красноярска восстановили дорожное покрытие на 26 участках. Об этом сообщили в УДИБ.
С помощью метода инфракрасной регенерации работы выполнили в 15 местах на общей площади 448 кв. м. Среди них: Николаевский и Октябрьский мосты, улицы Судостроительная, Сергея Лазо, Карбышева, Подзолкова, Навигационная, Мичурина, Кутузова, Гастелло и проспект Красноярский рабочий.
А струйно-инъекционным методом устранили дорожные дефекты на 15 участках общей площадью 549,32 кв. м. Это улицы Пограничников, Батурина, Богдана Хмельницкого, Кишиневская, а также пересечение Мичурина — Павлова, Мичурина — Гастелло, Волжская — Аральская, переулок Автобусный от Грунтовой до Кутузова, проезд на Алексеева вдоль домов № 113 и 111 и др.
«Локальное восстановление покрытий дорог — одна из самых важных работ. Это позволяет обеспечить безопасность движения и продлить срок службы дорожного полотна, а также помогает содержать дороги между большими плановыми ремонтами», — пояснили в УДИБ.
Отметим, ямочный ремонт ведется как по результатам мониторинга состояния улично-дорожной сети, так и по обращениям граждан. Сообщать о недостатках можно в соцсети дорожников с указанием точного адреса и фотографией.
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