В микрорайоне «Военный городок» в Таганроге восстановили горячее водоснабжение

Причиной отключения стало повреждение котельной на ул. Циолковского, д. 40. Временная схема подачи воды является промежуточным решением: она будет работать до ввода в эксплуатацию новой модульной котельной. Контракт на её установку уже заключен, подрядчик приступил к исполнению обязательств.