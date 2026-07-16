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В микрорайоне «Военный городок» в Таганроге восстановили горячее водоснабжение

В микрорайоне «Военный городок» в Таганроге восстановили горячее водоснабжение. Коммунальные службы подключили по временной схеме 18 многоквартирных домов, сообщила глава города Светлана Камбулова.

В микрорайоне «Военный городок» в Таганроге восстановили горячее водоснабжение. Коммунальные службы подключили по временной схеме 18 многоквартирных домов, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Единственным исключением остается дом по адресу: ул. Циолковского, д. 323 — там продолжаются технические работы по переключению от магистральной сети ГВС. Завершить их планируется в течение недели.

Причиной отключения стало повреждение котельной на ул. Циолковского, д. 40. Временная схема подачи воды является промежуточным решением: она будет работать до ввода в эксплуатацию новой модульной котельной. Контракт на её установку уже заключен, подрядчик приступил к исполнению обязательств.