В Ульяновской области до конца года установят 32 вышки сотовой связи

Специалисты установят 32 вышки сотовой связи в Ульяновской области до конца года, что соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в правительстве региона.
Оборудование появится в населенных пунктах Павловского, Новоспасского, Старокулаткинского, Инзенского, Николаевского, Радищевского, Карсунского, Чердаклинского, Сурского и других районов. Всего качественной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом смогут пользоваться более 12 тысяч жителей.
«Монтаж базовых станций будет завершен до 31 декабря. Выбор населенных пунктов состоялся по итогам прошлогоднего голосования жителей на портале госуслуг и по почте в адрес Минцифры России. В нем приняли участие свыше 26,8 тысячи человек. Граждане получат возможность пользоваться высокоскоростным интернетом стандарта 4G», — рассказал министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.