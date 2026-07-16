Под Волгоградом землевладелец убрал свалку под угрозой штрафа в 500 тысяч

Когда был проигнорирован срок исполнения решения суда, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, назначил новый срок и предупредил должника об административной ответственности. Однако землевладелец снова ничего не сделал, за что ему было назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ. Уже дальнейшее игнорирование судебного решения грозило нарушителю штрафом до 500 тысяч рублей. Собственник участков не стал дожидаться таких санкций и очистил территорию от мусора.