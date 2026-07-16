Воронежские полицейские вытащили завязший в грязи прицеп грузовика

Примерно в 19:40 16 июля на 268 километре автодороги Воронеж — Луганск сотрудники ГАИ по Кантемировскому району Роман Кузьменко и Александр Рыбас обратили внимание на стоявший на обочине грузовик «ДАФ» с полуприцепом «Тонар». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.