Для лесхозов Бурятии закупили 4 единицы спецтехники

Четыре единицы специализированной техники закупили для лесхозов Бурятии в этом году при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Оборудование предназначено для тушения лесных пожаров. Оно поступило в лесхозы Кяхтинского, Мухоршибирского, Селенгинского и Тарбагатайского районов.
«Тяжелая техника — наш незаменимый помощник в деятельности. Учитывая, что огромнейшая часть работы проходит в лесу и часто в труднодоступной местности. Она необходима для доставки людей, провизии и воды на кромку пожара. Бульдозерами прокладываем минерализованные полосы — один из самых действенных способов предотвратить распространение огня. Также тракторы используют в посадках лесных культур, уборке территорий, выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий», — рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Александр Белоусов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.