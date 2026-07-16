Для лесхозов Бурятии закупили 4 единицы спецтехники

«Тяжелая техника — наш незаменимый помощник в деятельности. Учитывая, что огромнейшая часть работы проходит в лесу и часто в труднодоступной местности. Она необходима для доставки людей, провизии и воды на кромку пожара. Бульдозерами прокладываем минерализованные полосы — один из самых действенных способов предотвратить распространение огня. Также тракторы используют в посадках лесных культур, уборке территорий, выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий», — рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Александр Белоусов.