Шесть спектаклей покажут на передвижной сцене «Театрального бульвара» в парке «Митино»

В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, в ландшафтный парк «Митино» приедет передвижной театр «Дилижанс» — мобильная сцена международного фестиваля «Театральный бульвар», организованного столичным Департаментом культуры. За два дня зрителям покажут шесть спектаклей для всей семьи. Фестиваль проходит в рамках проекта «Лето в Москве».
В субботу, 18 июля, в 13:00 жители и гости города увидят спектакль Московского театра кукол «Машенька и медведь». В 15:00 покажут постановку «Акулиска — враг редиски и другие истории про Лиса и Поросенка» театра «Мы», а в 19:00 — спектакль «Поэты ремонтируют время» Московского театра поэтов Влада Маленко.
Программу 19 июля в 13:00 откроет постановка «Король и дракон» коллектива «Раек — маленький театр». В 15:00 артисты театра «Мы» покажут «Абсолютно невероятные приключения Енота». В 19:00 «Пакава циркус» приглашает на «Шоу Грандиозо» — музыкальный перформанс с элементами пластического театра и хореографии.
Передвижная сцена «Дилижанс» впервые работает в рамках фестиваля «Театральный бульвар» в этом сезоне. Все лето по субботам и воскресеньям мобильная сцена, оформленная в стилистике уличного театра, гастролирует по городским паркам, чтобы познакомить жителей разных районов с театральными постановками.
В летний гастрольный маршрут «Дилижанса» вошли парки «Ходынское поле», «Сокольники», «Измайлово», «Северное Тушино» и Терлецкий парк, а также музей-заповедник «Царицыно» и усадьбы Воронцово Кусково и Люблино. С подробным расписанием спектаклей и актуальной афишей можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
В усадьбе Кусково 11 и 12 июля впервые представят спектакли на передвижной сцене «Дилижанс’Передвижная сцена “Дилижанс” фестиваля “Театральный бульвар” отправится в Измайловский парк.
Третий сезон фестиваля «Театральный бульвар» проходит с 30 мая по 30 августа 2026 года. Площадки расположены на Пушкинской набережной в Парке Горького, в музее-заповеднике «Коломенское», на Покровском и Чистопрудном бульварах, а также в парке у Политехнического музея.
Фестиваль помогает сделать профессиональное сценическое искусство доступным для широкой аудитории, интегрировать театр в городскую среду, поддержать независимые, молодежные и региональные коллективы. Кроме того, его участниками становятся ведущие театры, например Московский Художественный театр имени А. П. Чехова, Государственный академический Малый театр России, а также известные артисты, в том числе солисты Государственного академического Большого театра России.
В июне на площадках «Театрального бульвара» выступили более 100 коллективов из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Самары и других городов. За месяц на фестивале представили свыше 300 спектаклей и интерактивных программ. Гости увидели оперные и балетные постановки, мюзиклы и поэтические шоу, присоединились к занятиям по актерскому мастерству и танцам, а также посетили творческие встречи.
Программа мероприятий «Театрального бульвара» способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.
«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.