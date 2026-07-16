В столице пройдет серия патриотических встреч «Диалоги с героями»

19 июля встреча пройдет в усадьбе А. К. Разумовского. Перед гостями выступит ветеран боевых действий и участник СВО Павел Нечаев. Он расскажет о том, как не потерять связь с собой и близкими после непростых обстоятельств, почему взаимовыручка становится главной ценностью и что на самом деле значит быть настоящим товарищем. Каждый посетитель сможет получить ответ на свой вопрос и лично пообщаться с героем.