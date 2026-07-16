В столице пройдет серия патриотических встреч «Диалоги с героями»

Проект «Молодежь Москвы» проведет серию патриотических встреч «Диалоги с героями». В рамках «Лета в Москве» молодые жители столицы смогут лично пообщаться с участниками специальной военной операции (СВО) и ветеранами боевых действий. Мероприятия пройдут 17 и 19 июля, вход свободный для всех желающих.
«Патриотическое воспитание — важнейшая часть работы с молодежью. Живое общение с героями помогает молодым людям не просто узнавать факты, а формировать собственное понимание долга, чести и стойкости через личные истории настоящих героев», — отметила Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».
О внутренней силе и выборе
Так, 17 июля в Нальчикском сквере на ВДНХ в 12:00 молодые люди встретятся с ветераном боевых действий и участником СВО Константином Романовым. Среди его наград — медали «За отвагу», «За боевые отличия», «За доблесть в службе», «За воинскую доблесть» и многие другие.
В формате открытого диалога участники смогут задать вопросы о том, как справляться с трудными жизненными ситуациями и подготовиться к экстремальным вызовам.
О взаимовыручке и связи с близкими
19 июля встреча пройдет в усадьбе А. К. Разумовского. Перед гостями выступит ветеран боевых действий и участник СВО Павел Нечаев. Он расскажет о том, как не потерять связь с собой и близкими после непростых обстоятельств, почему взаимовыручка становится главной ценностью и что на самом деле значит быть настоящим товарищем. Каждый посетитель сможет получить ответ на свой вопрос и лично пообщаться с героем.
Патриотические мероприятия для молодежи
Присоединиться к патриотическим мероприятиям можно также в рамках направления «Город героев» проекта «Молодежь Москвы». Для участников на постоянной основе проводятся возложения к памятникам, встречи с бойцами СВО, экскурсии по местам боевой славы, тематические кинопоказы, исторические диктанты, спортивные тренировки и мастер-классы по прикладным навыкам с ветеранами боевых действий.
Кроме того, с февраля работает патриотический клуб «Город героев Москва», который объединяет ветеранов боевых действий, сотрудников ведомственных структур и граждан, отмеченных высокими государственными наградами. Его задача — сохранять историческую правду о России и передавать знания новому поколению.
До конца года на портале «Молодежь Москвы» каждый желающий также может рассказать историю своего героя — родственника, друга или знакомого, чей поступок стал примером мужества. Это могут быть ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, врачи, волонтеры или люди, спасшие других в чрезвычайных ситуациях.
Передача опыта прошлых поколений и воспитание патриотизма среди молодежи соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.
В поддержку национального проекта «Семья» проводится социальная рекламная кампания «Семейные ценности». Она призвана показать, что большая семья — это большое счастье. Реализация нацпроекта началась в нашей стране в 2025 году по решению Президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Еще больше возможностей для молодых москвичей можно найти на портале «Молодежь Москвы» и страницах проекта в социальных сетях.
«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.