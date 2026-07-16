«Ждут маршрутку на Минск». Диких лошадей заметили на остановке в Минской области

Дикие лошади пришли на автобусную остановку в Минской области и попали на видео. Об этом сообщает телеграм-канал телерадиокомпании «Гродно».
Тарпановидных лошадей заметили на автобусной остановке к деревне Довбени Минской области на трассе М6.
В соцсетях белорусы предполагали, что, возможно, дикие лошади ждали свою маршрутку или автобус в белорусскую столицу или прячутся от жары. Животные вели себя спокойно.
Дикие лошади пришли на автобусную остановку в Минской области и попали на видео. Фото: скриншот с видео ТРК Гродно.
Ранее дикие лошади пришли на пляж с отдыхающими белорусами в Минской области: подходили к людям, давали себя погладить.
Тем временем под Минском лисы приходят в деревню, где охотятся на птицу и кроликов.
Кстати, белорусов предупредили о необычном звуке на трассе М1 и дали его послушать.