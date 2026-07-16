Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ждут маршрутку на Минск». Диких лошадей заметили на остановке в Минской области

Дикие лошади пришли на автобусную остановку в Минской области и попали на видео.

Источник: Комсомольская правда

Дикие лошади пришли на автобусную остановку в Минской области и попали на видео. Об этом сообщает телеграм-канал телерадиокомпании «Гродно».

Тарпановидных лошадей заметили на автобусной остановке к деревне Довбени Минской области на трассе М6.

В соцсетях белорусы предполагали, что, возможно, дикие лошади ждали свою маршрутку или автобус в белорусскую столицу или прячутся от жары. Животные вели себя спокойно.

Дикие лошади пришли на автобусную остановку в Минской области и попали на видео. Фото: скриншот с видео ТРК Гродно.

Ранее дикие лошади пришли на пляж с отдыхающими белорусами в Минской области: подходили к людям, давали себя погладить.

Тем временем под Минском лисы приходят в деревню, где охотятся на птицу и кроликов.

Кстати, белорусов предупредили о необычном звуке на трассе М1 и дали его послушать.