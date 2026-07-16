Начался прием заявок на конкурс «Минусинский помидор»

В Минусинске 15 августа назовут победителя конкурса на самый крупный помидор и лучший огород. Окружная администрация начала прием заявок. Успеть необходимо до 10 августа. Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние жители Минусинского округа. Лучших выберут в четырех номинациях: «Минусинский чемпион», «Образцовый огород», «Помидорные традиции молодой семьи» и «Лучшее ветеранское подворье». В двух последних номинациях есть ограничения: молодой семьей считаются супруги не старше 35 лет, ветеранами — люди не моложе пенсионного возраста. Во всех номинациях оцениваются состояние посадок, огорода, агротехнические приемы, наличие местных сортов. Участники конкурса на самый крупный помидор обязаны сохранять в тайне вес своих овощей до официального объявления победителя. Традиционный праздник «Минусинский помидор» (0+) запланирован на третьи выходные августа.