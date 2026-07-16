В поселке Базово в Новосибирской области досрочно обновят мост

Ремонт моста через реку Карасук в поселке Базово в Новосибирской области отремонтируют досрочно, к началу сентября, при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«На сегодняшний день строительная готовность моста через реку Карасук в Базово превысила 75%. Специалисты завершили устройство гидроизоляции мостового полотна, смонтировали перильное ограждение и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на мосту и подходах к нему. Также продолжается устройство слоев дорожной одежды и тротуаров. Завершить капитальный ремонт планируется досрочно. Ввести мост в эксплуатацию рассчитывают уже в начале сентября 2026 года», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Кроме того, продолжается ремонт участка дороги между городом Чулымом и поселком Базово. До конца текущего года планируется обновить отрезок протяженностью 2 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.