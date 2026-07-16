В поселке Базово в Новосибирской области досрочно обновят мост

«На сегодняшний день строительная готовность моста через реку Карасук в Базово превысила 75%. Специалисты завершили устройство гидроизоляции мостового полотна, смонтировали перильное ограждение и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на мосту и подходах к нему. Также продолжается устройство слоев дорожной одежды и тротуаров. Завершить капитальный ремонт планируется досрочно. Ввести мост в эксплуатацию рассчитывают уже в начале сентября 2026 года», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.