Таможенники предотвратили ввоз в ПФО сырья для косметики с наркотиком

В декларации представители столичной фирмы пояснили, что указанный товар не содержит этилового спирта, психотропных или наркотических веществ и не относится к категории медикаментов. Однако проверка пробы сырья в лабораторных условиях выявила в составе продукции дельта-9 тетрагидроканнабинол (изомер тетрагидроканнабинола), включенный в подконтрольный правительству РФ список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.