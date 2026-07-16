Таможенники предотвратили ввоз в ПФО сырья для косметики с наркотиком

Сотрудники Приволжской электронной таможни пресекли попытку ввоза сырья для косметики, содержащего наркотические вещества. Товар должен был поступить в ПФО из Турции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, документы на сырье работники Приволжского таможенного поста получили от московской компании в марте текущего года. Речь шла о поставке «изолята CBD (изолят канабидиола)». Вес партии — 40 кг.
В декларации представители столичной фирмы пояснили, что указанный товар не содержит этилового спирта, психотропных или наркотических веществ и не относится к категории медикаментов. Однако проверка пробы сырья в лабораторных условиях выявила в составе продукции дельта-9 тетрагидроканнабинол (изомер тетрагидроканнабинола), включенный в подконтрольный правительству РФ список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Работники таможни, оценив ситуацию, отказали в выпуске товара и изъяли его. Информацию о сырье с наркотическим веществом в составе они отправили в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.