В мессенджере МАХ запустили витрину нижегородских цифровых сервисов

В мессенджере МАХ заработал единый навигатор по региональным государственным сервисам и каналам Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Новый инструмент, получивший название «Нижегородский цифровой навигатор», был создан специалистами регионального Центра координации проектов цифровой экономики. С его помощью авторизованные пользователи могут быстро перейти в официальные чат-боты Госуслуг, МФЦ, телемедицины, справочной службы здравоохранения, а также найти точки бесплатного Wi-Fi, меры поддержки IT-сектора и открыть сервис «Карта жителя Нижегородской области».
Как отметил заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов, выбор площадки обусловлен тем, что трафик и хранение данных в мессенджере замыкаются внутри страны. Навигатор также содержит специальный блок с актуальными региональными новостями из каналов правительства и губернатора Глеба Никитина.
Ранее сообщалось, что бот для жалоб на самокатчиков запустили в Нижегородской области.