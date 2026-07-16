В мессенджере МАХ запустили витрину нижегородских цифровых сервисов

Как отметил заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов, выбор площадки обусловлен тем, что трафик и хранение данных в мессенджере замыкаются внутри страны. Навигатор также содержит специальный блок с актуальными региональными новостями из каналов правительства и губернатора Глеба Никитина.