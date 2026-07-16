Врач ВолгГМУ развенчал мифы о 10 000 шагов и 2 литрах воды

В спортивно-оздоровительном лагере ВолгГМУ врач разобрал мифы о ЗОЖ со студентами Волгограда. О правде и вымысле участникам смены в Волгограде рассказал доцент кафедры общественного здоровья ВолгГМУ, главный врач Клиники семейной медицины Андрей Зуб. В центре внимания — 10 000 шагов, 2 литра воды и безуглеводное питание.
Врач объяснил, что для здоровья достаточно 150 минут активности в неделю, а норма воды у каждого своя и зависит от пола, веса, активности, климата и состояния здоровья. Обсудили и другие темы: пользу растительного молока, смузи, детокс-диеты и выбор одного типа тренировок.
«Питание у каждого человека должно быть полноценным, сбалансированным и богатым витаминами, и тогда не будут нужны искусственные мультивитамины в таблетках. Оптимально рекомендуется употреблять пищу за 2−3 часа до сна», — сделала вывод руководитель смены Виктория Катренко.
Детокс-диеты и смузи не очищают организм и не имеют научного обоснования — они могут привести к дефициту питательных веществ.
Андрей Зуб посоветовал студентам отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, высыпаться и вести активный образ жизни.
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