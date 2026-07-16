Врач ВолгГМУ развенчал мифы о 10 000 шагов и 2 литрах воды

Врач объяснил, что для здоровья достаточно 150 минут активности в неделю, а норма воды у каждого своя и зависит от пола, веса, активности, климата и состояния здоровья. Обсудили и другие темы: пользу растительного молока, смузи, детокс-диеты и выбор одного типа тренировок.