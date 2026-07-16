В Ростове ищут нового подрядчика для ремонта на Вавилова и Ворошиловском

В Ростове-на-Дону сорвался ремонт на улице Вавилова, проспекте Ворошиловском, Богатяновском спуске и на улице 1-й Пролетарской. Подрядчик отказался от объектов из-за финансовых проблем. Об этом со ссылкой на материалы сайта госзакупок сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».