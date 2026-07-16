На Ставрополье открылся первый Детский культурно-просветительский центр

Первый в Ставропольском крае Детский культурно-просветительский центр открылся в селе Русском при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
«Главной особенностью центра стало создание единой образовательной и творческой среды, сопровождающей ребенка практически на всем пути взросления: от первых шагов в творчестве и знакомства с народной культурой до реализации собственных медиапроектов и профессионального самоопределения. Именно поэтому концепция центра получила название “От народных традиций к цифровому будущему”», — рассказала художественный руководитель Дома культуры Наталья Меркулова.
В новом центре есть творческая мастерская, которая предназначена для проведения различных развивающих программ, мастер-классов по декоративно-прикладному искусству и познавательных занятий с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста. Там установлена мобильная мебель и интерактивное оборудование.
Также создана медиалаборатория для подростков. Там можно проводить фото- и видеосъемки, заниматься звукозаписью, монтажом, созданием медиапроектов и работать с цифровым контентом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.