Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье открылся первый Детский культурно-просветительский центр

В нем есть творческая мастерская и медиалаборатория.

Источник: Национальные проекты России

Первый в Ставропольском крае Детский культурно-просветительский центр открылся в селе Русском при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.

«Главной особенностью центра стало создание единой образовательной и творческой среды, сопровождающей ребенка практически на всем пути взросления: от первых шагов в творчестве и знакомства с народной культурой до реализации собственных медиапроектов и профессионального самоопределения. Именно поэтому концепция центра получила название “От народных традиций к цифровому будущему”», — рассказала художественный руководитель Дома культуры Наталья Меркулова.

В новом центре есть творческая мастерская, которая предназначена для проведения различных развивающих программ, мастер-классов по декоративно-прикладному искусству и познавательных занятий с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста. Там установлена мобильная мебель и интерактивное оборудование.

Также создана медиалаборатория для подростков. Там можно проводить фото- и видеосъемки, заниматься звукозаписью, монтажом, созданием медиапроектов и работать с цифровым контентом.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.