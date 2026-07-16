Фестиваль «Город встреч» — 2026. Куда сходить в Перми 18 и 19 июля: афиша

В эти выходные, 18 и 19 июля, летний фестиваль «Город встреч» (16+) продолжится проектами «Танцуй-открывай» (0+) и «Ведём себя культурно» (0+). Городская эспланада на два дня превратится в одну большую сцену, где покажут показательные танцевальные номера пермских и международных команд, пройдут мастер-классы, а также выступят группы, оркестры и оперная певица. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.
18 июля, «Танцуй-открывай».
15:00 | Открытие. Выступление камерного оркестра «Агидель».
16:00 | Мастер-класс и выступление GallaDance.
16:30 | Выступление лауреата международных конкурсов, солистки Пермского губернского оркестра, оперной певицы Натальи Сафиулиной.
16:50 | Показательные выступления балетных школ.
17:15 | Выступление международного дуэта Duo Ojos Negros (Анастасия Романова и Валентина Наварро).
17:30 | Мастер-класс и выступление от «Дэнс Лайф».
18:00 | Выступление джаз-группы Coffee&Smoke.
19:00 | Хореографическое выступление.
19:30 | Показательные выступления.
19:30 | Диджей и скрипка.
20:00 | Выступление Nova Orchestra с инструментальной программой рок-хитов.
19 июля, «Ведём себя культурно».
15:00 | Начало работы интерактивных площадок. Диджей-сет.
16:00 | Хореографическое выступление.
16:30 | Музыкальное выступление.
17:00 | Хореографическое выступление.
17:40 | Выступление кавер-группы «ОНА».
18:30 | Хореографическое выступление.
18:30 | Баскетбольная площадка.
19:00 | Выступление группы «Динамит».
20:00 | Выступление группы elcapitan!
В течение всех выходных гостей будут ждать мастер-классы, уроки застольного этикета и чайной церемонии. На малой сцене откроется фотозона в стиле балетного репетиционного зала — там же можно будет сходить на балетный мастер-класс.