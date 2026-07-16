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Фестиваль «Город встреч» — 2026. Куда сходить в Перми 18 и 19 июля: афиша

Публикуем подробную программу мероприятий фестивалей «Танцуй-открывай» и «Ведём себя культурно», которые пройдут 18 и 19 июля на городской эспланаде.

В эти выходные, 18 и 19 июля, летний фестиваль «Город встреч» (16+) продолжится проектами «Танцуй-открывай» (0+) и «Ведём себя культурно» (0+). Городская эспланада на два дня превратится в одну большую сцену, где покажут показательные танцевальные номера пермских и международных команд, пройдут мастер-классы, а также выступят группы, оркестры и оперная певица. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.

18 июля, «Танцуй-открывай».

15:00 | Открытие. Выступление камерного оркестра «Агидель».

16:00 | Мастер-класс и выступление GallaDance.

16:30 | Выступление лауреата международных конкурсов, солистки Пермского губернского оркестра, оперной певицы Натальи Сафиулиной.

16:50 | Показательные выступления балетных школ.

17:15 | Выступление международного дуэта Duo Ojos Negros (Анастасия Романова и Валентина Наварро).

17:30 | Мастер-класс и выступление от «Дэнс Лайф».

18:00 | Выступление джаз-группы Coffee&Smoke.

19:00 | Хореографическое выступление.

19:30 | Показательные выступления.

19:30 | Диджей и скрипка.

20:00 | Выступление Nova Orchestra с инструментальной программой рок-хитов.

19 июля, «Ведём себя культурно».

15:00 | Начало работы интерактивных площадок. Диджей-сет.

16:00 | Хореографическое выступление.

16:30 | Музыкальное выступление.

17:00 | Хореографическое выступление.

17:40 | Выступление кавер-группы «ОНА».

18:30 | Хореографическое выступление.

18:30 | Баскетбольная площадка.

19:00 | Выступление группы «Динамит».

20:00 | Выступление группы elcapitan!

В течение всех выходных гостей будут ждать мастер-классы, уроки застольного этикета и чайной церемонии. На малой сцене откроется фотозона в стиле балетного репетиционного зала — там же можно будет сходить на балетный мастер-класс.