Фестиваль «Город встреч» — 2026. Куда сходить в Перми 18 и 19 июля: афиша

В эти выходные, 18 и 19 июля, летний фестиваль «Город встреч» (16+) продолжится проектами «Танцуй-открывай» (0+) и «Ведём себя культурно» (0+). Городская эспланада на два дня превратится в одну большую сцену, где покажут показательные танцевальные номера пермских и международных команд, пройдут мастер-классы, а также выступят группы, оркестры и оперная певица. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.