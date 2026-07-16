В кузбасской Юрге запустили производство полиэфирных нитей

Производство инновационных нитей для тканей будущего запустили в Юрге в Кузбассе в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в мэрии города.
Компания «Полиэфирная нить» закупила современное оборудование для выпуска синтетических нитей при поддержке Федерального фонда развития промышленности, который предоставил предприятию льготный заем в размере 115 млн рублей. Из этого сырья будут изготавливать повседневную и спортивную одежду, военную форму, постельное белье, автомобильные ткани, дорожные сумки и даже элементы интерьера. Юргинская продукция поможет заместить зарубежные аналоги. В ближайший год завод выйдет на проектную мощность — 1300 тонн нитей в год, будет создано 40 новых рабочих мест.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.