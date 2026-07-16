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В Ростове-на-Дону устраняют порывы водопровода в трех районах

В Ростове-на-Дону ликвидируют порывы на водопроводных сетях в трех районах города. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону ликвидируют порывы на водопроводных сетях в трех районах города. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

В Советском районе без воды остались дома по адресам: ул. Зорге, 72/1 и ул. Зорге, 31 с дробями. В Ворошиловском районе водоснабжение ограничено в границах улиц Новаторов — Сельскохозяйственная — Ленина. Работы ведутся в связи с порывом на проспекте Ленина, 66а.

В Пролетарском районе перебои затронули адреса: проспект 40 лет Победы, 53е, 53б и 55 с литерами. Порыв зафиксировали на проспекте 40 лет Победы, 53е.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения во всех районах — 18:00.