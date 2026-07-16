В Ростове-на-Дону устраняют порывы водопровода в трех районах

В Советском районе без воды остались дома по адресам: ул. Зорге, 72/1 и ул. Зорге, 31 с дробями. В Ворошиловском районе водоснабжение ограничено в границах улиц Новаторов — Сельскохозяйственная — Ленина. Работы ведутся в связи с порывом на проспекте Ленина, 66а.