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Дети дерутся и ссорятся: что делать родителям?

О том, как научить братьев и сестёр жить мирно, рассказала мама тройняшек.

О том, как научить братьев и сестёр жить мирно, рассказала мама тройняшек.

В семье, где растут двое и более детей, между ребятами нередко случаются стычки. Как научить братьев и сестёр жить мирно?

«Бывает, что игрушка лежит в стороне никому не нужная, но стоит одному взять её в руки, она срочно требуется другому. Когда мои дети не могли поделить какую-то вещь, я просто забирала её и уносила. Со временем малыши поняли: если они будут конфликтовать, предмет исчезнет, — рассказывает мама тройняшек Светлана Моисеева. — А когда дети не могли поделить меня и одновременно требовали внимания, мы заключили свое­образный договор о том, что у каждой из девочек будет закреплённое за ней место рядом с мамой. Подходят обниматься — значит, первая встаёт справа, вторая — слева, третья — по центру».

Простые и понятные правила и границы до сих пор помогают поддерживать дружелюбные отношения между сёстрами, делится опытом Светлана. Но полностью устранить конфликты — задача нерешаемая, иногда дети будут спорить и ссориться, это нормально.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что делать, если ребёнок часами сидит в телефоне.