Дети дерутся и ссорятся: что делать родителям?

«Бывает, что игрушка лежит в стороне никому не нужная, но стоит одному взять её в руки, она срочно требуется другому. Когда мои дети не могли поделить какую-то вещь, я просто забирала её и уносила. Со временем малыши поняли: если они будут конфликтовать, предмет исчезнет, — рассказывает мама тройняшек Светлана Моисеева. — А когда дети не могли поделить меня и одновременно требовали внимания, мы заключили свое­образный договор о том, что у каждой из девочек будет закреплённое за ней место рядом с мамой. Подходят обниматься — значит, первая встаёт справа, вторая — слева, третья — по центру».